В Калмыкии водитель попавшего в ДТП микроавтобуса выжил

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Калмыкии, жив, он находится в больнице. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Следственного комитета России (СКР) по Калмыкии.

Подробности о состоянии мужчины и полученных им травмах не привели. «Ведутся следственные действия»,— добавил собеседник агентства.

В ночь на 19 мая фура столкнулась с микроавтобусом на автодороге Москва—Тамбов—Волгоград—Астрахань в районе поселка Цаган-Аман. В ДТП погибли семь человек. По данным источника РЕН ТВ, водитель микроавтобуса уснул за рулем. СКР возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет).