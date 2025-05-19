СКР завел уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

Уголовное дело завели после смертельного ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Калмыкии. Количество пострадавших в аварии выросло до 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК, максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет).

В ночь на 19 мая фура столкнулась с микроавтобусом в Юстинском районе республики Калмыкия на ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в районе поселка Цаган Аман. В результате ДТП погибли 7 человек, их госпитализировали в районную больницу. По данным источника РЕН ТВ, предварительно известно, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.