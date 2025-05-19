Huawei запустила крупнейший в мире парк беспилотных карьерных самосвалов

Китайская компания Huawei совместно с производителем тяжелой техники XCMG и учеными Пекинского университета науки и технологий запустила 100 автономных грузовиков модели Huaneng Ruichi на угольном месторождении в районе Внутренней Монголии. Проект реализуется по заказу горнодобывающей компании Huaneng Mengdong и стал крупнейшей подобной инициативой в мировой угольной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: huawei.com Фото: huawei.com

Телекоммуникационная инфраструктура парка включает передачу данных по стандарту 5G-A с высокой скоростью обмена информацией — до 10 Гбит/с на прием и до 1 Гбит/с на передачу, что крайне важно для точного управления автопарком в условиях сложного климата. По оценкам авторов проекта, внедрение беспилотных технологий позволило повысить эффективность логистики на 20% по сравнению с традиционной схемой с участием водителей.

К 2028 году на данном месторождении планируется довести число автономных грузовиков до 300 единиц, а по всей угольной промышленности Китая — до 10 тыс. машин. Huawei рассматривает возможность экспорта беспилотных самосвалов и сопутствующей инфраструктуры в страны Африки и Латинской Америки.

Ранее Huawei представила версию собственной операционной системы HarmonyOS для персональных компьютеров. Она предназначена для замены Windows на устройствах компании и должна стать единым программным слоем для смартфонов, планшетов, умных часов и ПК.

Евгений Федуненко