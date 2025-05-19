Некачественные устрицы стали причиной отравления уральцев в «Мидийном месте»

Руководство ресторана «Мидийное место» в Екатеринбурге до суда компенсировало неудобства посетителям, которые отравились устрицами во время майских праздников, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным заведения, был выбран неправильный поставщик морепродуктов, которого уже заменили. «Лабораторные исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Это ровно та ситуация, когда наличие сертификатов качества не гарантирует само качество»,— сказано в сообщении.

В ресторане также устранили замечания Роспотребнадзора по уборке подсобных помещений, маркировке инвентаря и разработке документации, во время проверки были предоставлены все необходимые документы. Факт устранения всех нарушений будет проверен Роспотребнадзором уже после вынесения решения судом.

Напомним, в начале месяца в Екатеринбурге временно приостановил работу ресторан «Мидийное место» после жалоб посетителей на отравление. Несколько посетителей пожаловались на плохое самочувствие после того, как 3 мая съели в ресторане блюда из устриц.

Ирина Пичурина