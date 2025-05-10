Ресторан «Мидийное место» временно закрылся после жалоб екатеринбуржцев

В Екатеринбурге временно приостановил работу ресторан «Мидийное место» после жалоб посетителей на отравление, следует из сообщения в Telegram-канале заведения. В ресторане начали внутреннее расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе расследования проверят всю цепочку поставок и продукты. «В последние дни мы получили несколько сообщений от гостей о недомоганиях. Мы сразу включились в разбор каждой ситуации и, несмотря на то, что уверены в качестве наших продуктов и строго соблюдаем все нормы. Поэтому мы решили взять небольшую паузу, чтобы провести дополнительную проверку всего, что связано с нашей кухней»,— сообщили в ресторане.

По данным портала Е1, несколько посетителей пожаловались на плохое самочувствие после того, как 3 мая съели в ресторане блюда из устриц. Роспотребнадзор организовал проверку.

Ресторан открылся в Екатеринбурге около двух недель назад.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность компании «Глобусресурс» на 85 суток. Решение было принято после отравления 24 учеников и двух преподавателей в школе №178.

Ирина Пичурина