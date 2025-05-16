Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте

Во втором часу ночи 16 мая у дома 253 по Лиговскому проспекту 24-летний водитель ВАЗ, следуя к Растанной улице, выехал на красный сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате молодой человек сбил 40-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту аварии следователи ГУ МВД РФ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД. приведшее к гибели человека). Сейчас водитель находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 77-летний водитель KIA не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль на Яхтенной улице.

Андрей Маркелов