В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам господина Гладкова, мужчина получил ранения в области живота и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. В результате атаки были повреждены два транспортных средства.

Губернатор отметил, что за сутки украинские военные выпустили более 40 беспилотников по приграничному региону. В результате атак были повреждены сельскохозяйственные предприятия, линия электропередачи, складские помещения и другие объекты. В ночь на 19 мая силы ПВО России уничтожили 35 дронов ВСУ, из них один над территорией Белгородской области.