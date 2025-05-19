Мошенники стали использовать данные с сайтов судов для получения кодов

Мошенники начали использовать информацию по судебным процессам для получения кода авторизации, в том числе на портале «Госуслуги». Об этом рассказали ТАСС в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники ищут на сайтах судов данные о проведении судебных слушаний по гражданским делам. Узнав ФИО человека и фабулу дела, они звонят потенциальной жертве и под разными предлогами, якобы связанными с заседанием, просят предоставить код авторизации из СМС, в том числе от аккаунта на «Госуслугах».

По данным Центробанка (ЦБ), за первые три месяца 2025 года преступники совершили 296,6 тыс. мошеннических банковских операций. Они сумели похитить 6,9 млрд руб. При этом банки предотвратили 43,8 млн попыток украсть деньги у своих клиентов. ЦБ инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров злоумышленников.

О борьбе с мошенниками — в материале «Ъ» «Обналичьтесь, миллионы».