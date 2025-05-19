В тюменском селе Менжинском погиб человек во время пожара

В селе Менжинском Сладковского района в Тюменской области произошел пожар в жилом доме на улице Ленина, в результате чего погиб человек. Инцидент случился около 18 мая в 14:00, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

В тушении участвовали пятеро пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составила 56 кв. м. Причины возгорания выясняются.

Ранее в Тюмени трое старшеклассников спасли многодетную семью из горящей квартиры. Подростки немедленно позвонили в пожарную охрану. Александр вынес на руках семилетнюю девочку и ее двухлетнюю сестру. В это время Айдар и Гордей искали пятилетнего мальчика, которого Айдар нашел на балконе и спас.

Ирина Пичурина