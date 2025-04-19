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МЧС: в Тюмени школьники спасли из горящего дома многодетную семью

В Тюмени трое старшеклассников спасли многодетную семью из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Инцидент произошел 15 апреля, когда Гордей, Айдар и Александр возвращались со школы и заметили дым из окна на втором этаже.

Фото: МЧС по Тюменской области

Фото: МЧС по Тюменской области

Подростки немедленно позвонили в пожарную охрану. Александр вынес на руках семилетнюю девочку и ее двухлетнюю сестру. В это время Айдар и Гордей искали пятилетнего мальчика, которого Айдар нашел на балконе и спас.

По данным МЧС, пожар начался, когда мама дремала, а пятилетний сын играл с зажигалкой и поджег вещи. Испугавшись, он спрятался на балконе. Сестра почувствовала запах гари, тогда же проснулась мама. Женщина закрыла дверь в комнату и начала звать на помощь. Пожарные потушили возгорание на 5 кв. м.

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