Al Jazeera: армия Израиля атаковала беспилотниками больницу на севере Газы

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар БПЛА по индонезийской больнице на севере Газы. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на директора больницы доктора Марвана аль-Султана. По данным издания, внутри остаются заперты 55 человек — пациенты и медицинские работники. Больница приостановила работу.

18 мая ЦАХАЛ сообщила о начале наземной операции «Колесница Гидеона». Регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа. Канцелярия господина Нетаньяху заявила, что израильская делегация на переговорах с руководством «Хамаса» в Дохе добивается капитуляции и изгнания боевиков палестинского движения из анклава.

В ночь с 17 на 18 мая в секторе Газа погибли как минимум 72 человека. Бомбардировки начались около полуночи по всей территории анклава.

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