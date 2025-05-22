Самокаты загоняют себя в рамки

Рынок кикшеринга переживает бурное развитие: только в прошлом году выручка операторов проката электросамокатов составила 31,2 млрд руб., а к 2027 году, по прогнозу, она возрастет до 53,6 млрд руб. Но распространением этого вида транспорта на улицах городов недовольны многие граждане, из-за чего регулярно вводятся новые ограничения, в том числе со стороны самих участников рынка, которые опасаются жесткого регулирования. Самоограничение приносит операторам финансовые потери, но вмешательство властей обошлось бы еще дороже.

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Мчатся с ветерком

По подсчетам «Платформы ОФД», с 1 января по 22 апреля 2025 года количество чеков по оплате аренды электросамокатов (кикшеринг) по всей России увеличилось на 16% год к году, в том числе в Москве на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.

Рост рынка продолжился, несмотря на высокую базу прошлого года. В 2024 году количество поездок на арендованных электросамокатах по всей России, по данным «Платформы ОФД», выросло на 22% год к году. По подсчетам «Трушеринга», количество поездок увеличилось на 33,1%, до 281,6 млн, а объем рынка кикшеринга — на 39,8%, до 31,2 млрд руб. К 2027 году, ожидают аналитики, выручка этого сегмента достигнет 53,6 млрд руб.

Чаще всего пользователи самокатов арендуют этот вид транспорта в развлекательных целях. В последние два года брали в прокат электросамокаты 36% россиян, опрошенных в 2024 году сервисом Anketolog.ru. Среди них большинство (63%) катаются для развлечения, 46% — для удобства и быстрого перемещения по городу. Четверть выбирают электросамокат взамен автомобиля и такси, а 14% отмечают экономию средств.

Шеринг самокатов становится все более востребованным с удорожанием такси и каршеринга, подтверждают в «Платформе ОФД». У потребителей уже накоплен большой пользовательский опыт, а сами устройства удобны в бронировании и эксплуатации, добавляют в компании.

Поездки в опасности

Несмотря на популярность этого вида транспорта, многие граждане недовольны водителями и электросамокатами в целом. Согласно опросу Anketolog.ru, 64% россиян считают их опасным средством передвижения. Еще больше опрошенных (74%) отметили, что они представляют опасность и для пешеходов.

Среди проблем, связанных с электросамокатами, многие опрошенные отмечают несоблюдение ПДД (56%), езду по тротуарам (50%), слишком высокую скорость (49%).

Около половины (45%), напоминают, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) часто арендуют дети и подростки, 45% недовольны тем, что часто видят самокаты в неподходящих местах.

«Сегодня в России сложилась ситуация, в которой довольно агрессивная группа людей объединилась вокруг, скажем так, ненависти к самокатам»,— поясняет издатель профильного портала «Трушеринг» Юрий Николаев. Согласно опросу Anketolog.ru, более трети (35%) россиян поддержали бы запрет на прокат электросамокатов в своем городе. Несколько меньше доля тех, кто поддержал бы запрет, среди россиян, которые катались на электросамокате в последние два года (25%). Больше всего желающих запрета — в Ростове-на-Дону (41%), меньше всего — в Красноярске (25%). Федеральные и муниципальные чиновники, видя такую статистику в СМИ, всерьез задумываются о введении запретительных или ограничительных мер для сервисов проката, поясняет господин Николаев.

Весной 2023 года электросамокаты получили официальный статус в ПДД, а их пользователи стали водителями. В прошлом году была введена ответственность за езду на СИМ в нетрезвом виде: штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение прав на полтора-два года при их наличии.

На муниципальном уровне также введен ряд ограничений. Например, департамент транспорта Москвы подписывает с операторами договор, в котором перечисляет основные требования — лимиты на парк, разрешенные зоны, как самокаты должны выглядеть, как и где парковаться, говорит Юрий Николаев. В Нижнем Новгороде запрещено движение на самокатах на некоторых улицах и мостах. В ряде крупных городов, таких как Петербург, Самара, Казань и другие, есть ограничения по скорости — чаще всего до 20–25 км/ч. В Тюмени меры еще строже: там власти не разрешают шеринговым СИМ двигаться быстрее 10 км/ч.

«Они (самокатчики.— «Ъ-Review») должны быть аккуратными, соблюдать правила, не гонять, втроем не забираться на самокат и так далее. Над этим мы работаем»,— говорил в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин.

Запреты вводятся не на пустом месте. Количество аварий с участием арендованных СИМ растет. По данным МВД, в январе—сентябре 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) число ДТП с участием СИМ увеличилось на 47,22% год к году. В них погибли 44 человека (41 был водителем СИМ). При росте парка и количества поездок увеличение числа ДТП на электросамокатах неизбежно, поясняет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова.

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Тонкая самоорганизация

На этом фоне «Яндекс», как один из крупнейших игроков рынка кикшеринга, предложил единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов для повышения безопасности для всех участников дорожного движения. Компания считает необходимым ограничить максимальное количество самокатов на улицах, снизить максимальную скорость на аппаратном уровне, ввести обязательные штрафы за серьезные нарушения и внедрить системы верификации для проверки возраста пользователей во всех городах, не допуская детей и подростков к управлению. Для такого подхода нужно объединиться — нельзя, например, делать лимит на количество самокатов одному или двум операторам, в то время как третий будет такой лимит игнорировать, отмечает Юрий Николаев.

Участники рынка хотят предотвратить введение более жестких ограничений на государственном уровне, считает директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина.

В условиях давления и потенциальных рисков для бизнеса операторы кикшеринга действуют превентивно, принимая меры, которые могут помочь снизить риски — аварийность, недовольство горожан и СМИ, порчу имущества, переполненность парковок и так далее, соглашается Юрий Николаев.

Самокаты появились на улицах относительно недавно и очень быстро стали не просто новым видом городского транспорта, а фактически новым явлением в нашей жизни, рассуждает пресс-секретарь Whoosh Денис Балакириев. Очевидно, что в момент их появления нормативно-правовой базы в отношении СИМ не существовало, и вполне логично, что сервисы сами сформулировали правила, соблюдение которых гарантировало безопасное и комфортное использование электросамокатов, добавляет он. Федеральное регулирование очень медленное, могут пройти годы, пока новый закон будет разработан и принят, а нормы на основании этого закона будут внедрены, соглашается Юрий Николаев.

Операторы могут внедрять изменения значительно быстрее, оперативно реагируя на текущие вызовы, отмечает он.

У самоограничений есть и финансовая подоплека — штрафы за несоблюдение пользователями ПДД ложатся на операторов, рассказывает Татьяна Пушкова. Например, продолжает она, превышение скорости 25 км/ч будет нарушением ПДД. Для езды с такой скоростью транспортное средство должно считаться мопедом, а для управления им водителю необходимо иметь водительские права категории М.

Но самоограничения приносят и убытки компаниям — снижается количество поездок, увеличиваются расходы на контроль и внедрение новых технологий, перечисляет Виктория Синичкина. Однако, оговаривается она, эти потери считаются менее значимыми, чем возможные последствия жесткого государственного регулирования или массовых запретов.

Самоограничения операторов неизбежно приведут к замедлению темпов роста и развития рынка, предупреждает Татьяна Пушкова.

Рынок кикшеринга переходит из стадии бурного роста в стадию регулируемой зрелости, где развитие будет более медленным, но устойчивым, считает она.

С одной стороны, рост части операционных показателей, например парка, может незначительно замедлиться, соглашается Юрий Николаев. Но с другой, полагает он, чем меньше внешнего давления испытывает рынок, тем проще операторам работать.

Потребуются ли в дальнейшем более масштабные ограничения, будет зависеть от статистики аварийности, говорит Татьяна Пушкова. При ее росте правительство, как и сами операторы, скорее всего, будет продумывать и внедрять дополнительные ограничительные меры, полагает она. Например, увеличится размер штрафов за нарушение правил и будут блокироваться аккаунты регулярных нарушителей, резюмирует эксперт.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова