«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл на выезде с «Ростовом». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первые полчаса матча прошли без голов, на 30-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Нападающий петербургского клуба отличился ударом через себя. В начале второго тайма господин Соболев забил во второй раз, однако гол был отменен после вмешательства ВАР.

После окончания основного времени мяч в ворота «Зенита» забросил защитник «Ростова» Максим Осипенко, однако гол отменили по решению ВАР — из-за офсайда.

По итогам этого матча «Зенит» сократил отставание от лидера турнирной таблицы РПЛ — ФК «Краснодар» — до 1 очка. Ростовчане занимают в ней восьмое место (38 очков).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» выбыл из борьбы за Кубок России, уступив по сумме двух матчей в финале «Пути РПЛ» ЦСКА.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «"Зенит" отдал ЦСКА путевку в Суперфинал».

Дарья Астанина