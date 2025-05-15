«Зенит» отдал ЦСКА путевку в Суперфинал

«Зенит» выбыл из борьбы за Кубок России, уступив по сумме двух матчей в финале «Пути РПЛ» ЦСКА. Первый команда из Петербурга выиграла 2:0, второй проиграла с таким же счетом, пропустив второй гол за две минуты до финального свистка. В серии пенальти армейцы были точнее.

«Зенит» не смог выиграть один из трофеев этого сезона. Хотя шанс выйти в Суперфинал Кубка России был хороший. Первый матч на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у армейцев со счетом 2:0. Но тогда, как считают некоторые эксперты, тренер «Зенита» Сергей Семак допустил промах. Убрал в середине второго тайма с поля лучших игроков: Луиса Энрике, Вендела, Мостового, чтобы поберечь их перед матчем чемпионата России с «Пари НН». Можно было попробовать «дожать» ЦСКА и выиграть, например, 3:0. Тогда отыграться армейцам в ответной дуэли было бы крайне сложно.

А так «Зенит» оставил сопернику шанс. И он им воспользовался. Причем спасительный гол армейцы забили в самом конце второй игры, когда Семак снова провел массовые замены. На поле вышли стразу три новых игрока. Пока они адаптировались и пытались понять, что к чему, ЦСКА подал угловой (это сделал Данил Круговой, бывший игрок «Зенита»), и форвард Тамерлан Мусаев головой отправил мяч в сетку. Почему-то его никто не держал в штрафной. В первом тайме армейцы открыли счет после того, как точный удар по воротам «Зенита» нанес 19-летний полузащитник Матвей Кисляк. Ему еще помог рикошет от ноги защитника Нино. Также москвичи получили до перерыва право на 11-метровый. Но «Зенит» спас вратарь Адамов, отразивший удар Ивана Облякова, воспитанника петербургского футбола.

А вот в серии послематчевых пенальти, последовавшей за счетом 2:2, Адамов уже ни разу не выручил «Зенит». И начала эту серию команда из Петербурга безобразно. Почему-то первый удар пошел исполнять Александр Соболев, только что вышедший на замену. Он отправил мяч в голкипера ЦСКА Владислава Торопа. Еще одна ошибка тренерского штаба «Зенита». У Соболева еще не такая репутация, чтобы доверять ему самые важные удары. Потом промахнулся бразилец Густаво Мантуан, тоже вышедший на замену. И серия была проиграна 3:4. Как и дуэль ЦСКА в Кубке России, который «Зенит» выиграл в прошлом сезоне. До победы в турнире оставалось сделать шаг.

Поражение в Кубке России — тяжелый удар для «Зенита» и его болельщиков в год столетия клуба. Ведь в чемпионате шансы на победу тоже не очень велики. Там все больше зависит от «Краснодара», который опережает петербуржцев на очко за два тура до финиша. Игра самого «Зенит» тоже не внушает доверия. У команды почти не работает атака. Голы забиваются с трудом и в небольшом количестве. До матча с ЦСКА неплохо выглядела оборона, которая в одиннадцати играх Кубка России не пропускала более одного гола. Но тут и она «дала течь». К тому же «Зениту» помогли проиграть тренеры своими заменами. За то, что гости вышли в Москве оборонять победный счет первого матча, наверное, их и упрекать не надо: на большее сейчас «Зенит» не способен. А тут еще и фортуна от него отвернулась.

Теперь надо дождаться окончания сезона и посмотреть, какие будут сделаны выводы. Очень многое зависит от того, чем завершится борьба за чемпионский титул. И какую игру покажет «Зенит» в двух оставшихся матчах.

Кирилл Легков