Ставропольское УФАС не разрешило центру минфина сдать помещение под столовую

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю не одобрило заявку учебного центра регионального минфина о предоставлении преференции для сдачи помещения в аренду под столовую. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем обращении центр указал, что планирует предоставить площадь индивидуальному предпринимателю для организации питания сотрудников учреждения, участников семинаров и слушателей курсов повышения квалификации, определив это как деятельность в сфере социального обеспечения населения.

Антимонопольный орган установил, что указанный вид деятельности не входит в утвержденный перечень социальных услуг. Кроме того, предприниматель не зарегистрирован в реестре поставщиков социальных услуг, который ведет министерство труда и социальной защиты Ставропольского края.

«Учитывая, что деятельность предпринимателя не соответствует заявленной цели в части оказания услуг в сфере социального обеспечения, в предоставлении преференции отказано»,— пояснили в УФАС.

В ведомстве также отметили, что ранее уже выдавали учебному центру предупреждение за несоблюдение условий предоставленной преференции.

Ранее УФАС по Ставропольскому краю выявило нарушения законодательства в конкурсе на предоставление субсидий для молодежных и волонтерских проектов.

Тат Гаспарян