Обгонщик от бога

Макс Ферстаппен в блестящем стиле провел юбилейную, 400-ю гонку команды Red Bull. Голландец выиграл Гран-при Эмилии-Романьи. Причем сделал это одним ловким ударом в самом начале гонки, когда обошел чуть зазевавшегося Оскара Пиастри из McLaren. В чемпионате тем не менее лидером остается Пиастри. Правда, его отрыв от Норриса уменьшился до 13 очков, Ферстаппен идет третьим с отставанием еще в девять баллов.

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Фото: Jakub Porzycki / Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Оскар Пиастри, самый, безусловно, эффективный гонщик нынешнего чемпионата, выигравший четыре из шести ранее состоявшихся этапов, проводил уикенд в Имоле, где проходил Гран-при Эмилии-Романьи в хорошем настроении. В свободных заездах равных ему и второму номеру McLaren Ландо Норрису не было. В квалификации пришлось чуть сложнее. Суматоху внес Макс Ферстаппен с его неподражаемым умением собирать идеальные круги. Но все равно австралиец добился права стартовать с первого места (голландец стоял вторым), а значит, вполне мог рассчитывать, что его победная серия растянется уже на четыре гонки. Но тот же Ферстаппен взял и все испортил Норрису уже в самом начале. Пиастри, как он сам потом признался, допустил маленькую помарку — чуть раньше положенного принялся тормозить. В иной ситуации этого никто бы и не заметил. Но Ферстаппену и этого микрошанса хватило, чтобы выскочить вперед.

Причем обгон получился на загляденье, на грани допустимого, но никак не за ней.

Отличный, в общем, обгон.

Впрочем, даже когда Пиастри оказался на второй позиции, его болельщики имели мало поводов для впадания в уныние. Все-таки, как показали предыдущие гонки, суперсила McLaren это не какой-то отдельно взятый быстрый круг, а стабильность по ходу дистанции. Просто потому, что британская машина лучше других работает с резиной. Так что, казалось, что кругов через 20, когда покрышки на Red Bull Ферстаппена поизносятся, австралиец его спокойно обойдет. Но ничего подобного! Ферстаппен, как в годы своего доминирования, принялся уезжать от преследователей и вскоре оторвался на десять секунд. Это было как-то даже скучно. От него даже ни разу не прозвучало традиционной жалобы на то, что машина ведет себя как-то не так.Теперь уже можно, наверное, порассуждать о том, что это не Ферстаппен такой быстрый, а просто в McLaren приняли неверные тактические решения, когда, например, позвали Пиастри на пит-стоп гораздо раньше голландца, опрометчиво сделав ставку на то, что он тоже не станет задерживаться на трассе.

Или о том, что Ферстаппену просто повезло, когда Эстебан Окон из-за технических проблем остановил свой Hass на выходе из седьмого поворота, чем спровоцировал режим виртуального автомобиля безопасности. Ведь это дало голландцу почти «дармовую» смену резины: вместо примерно 30 секунд, которые в этой гонке «стоит» остановка, он потерял на пит-стоп не больше 20. Поэтому неудивительно, что его отрыв от Пиастри после этого удвоился. После такого, насколько бы лучше ни были McLaren, а они все же не настолько быстрее, чтобы привозить Ферстаппену по секунде на круге, исход гонки был предрешен.

Но ведь правда и то, что и у Пиастри, и у Норриса все-таки был второй шанс побороться с голландцем. За пару десятков кругов до финиша дебютант Mercedes Кими Антонелли вынужден был остановить машину почти там же, где это ранее сделал Окон.

Реакция стюардов была удивительной: они ровно в такой же ситуации, как и с Оконом, выпустили на трассу реальную машину безопасности.

Кому-то наверняка даже могло показаться, что им позвонили владельцы серии из Liberty Media и прокричали в трубку: «Нам срочно нужно шоу! Делайте, что хотите, но обеспечьте!»

Стюардам, конечно, никто не звонил, но решение действительно выглядело странным. Ведь под реальной машиной безопасности, в отличие от виртуальной, все отрывы гонщиков испаряются. Просто потому, что пелотон снова собирается в змею. Но и тут Ферстаппену немножко, наверное, повезло.

Местные работяги так долго, с неподражаемой итальянской обстоятельностью, убирали этот несчастный Mercedes, что, когда гонка возобновилась, у Пиастри и Норриса оставалось не так уж много времени, чтобы разобраться с Ферстаппеном.

А он к тому же и в этот раз принялся отрываться. В итоге гонщики McLaren боролись друг с другом (победил Норрис, оттеснивший Пиастри на третье место), а Ферстаппен уверено приехал к своей второй в сезоне победе. Ее в Red Bull, вероятно, отпразднуют с особым наслаждением. Ведь для команды воскресный этап был юбилейным, четырехсотым.

Несмотря на осечку в Имоле, Пиастри остался лидером чемпионата. На его счету 146 очков. У Норриса — 133, у Ферстаппена — 124. И пока в этом чемпионате еще решительно ничего не ясно.

Александр Петров