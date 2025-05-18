Обгонщик от бога
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи
Макс Ферстаппен в блестящем стиле провел юбилейную, 400-ю гонку команды Red Bull. Голландец выиграл Гран-при Эмилии-Романьи. Причем сделал это одним ловким ударом в самом начале гонки, когда обошел чуть зазевавшегося Оскара Пиастри из McLaren. В чемпионате тем не менее лидером остается Пиастри. Правда, его отрыв от Норриса уменьшился до 13 очков, Ферстаппен идет третьим с отставанием еще в девять баллов.
Макс Ферстаппен
Фото: Jakub Porzycki / Reuters
Оскар Пиастри, самый, безусловно, эффективный гонщик нынешнего чемпионата, выигравший четыре из шести ранее состоявшихся этапов, проводил уикенд в Имоле, где проходил Гран-при Эмилии-Романьи в хорошем настроении. В свободных заездах равных ему и второму номеру McLaren Ландо Норрису не было. В квалификации пришлось чуть сложнее. Суматоху внес Макс Ферстаппен с его неподражаемым умением собирать идеальные круги. Но все равно австралиец добился права стартовать с первого места (голландец стоял вторым), а значит, вполне мог рассчитывать, что его победная серия растянется уже на четыре гонки. Но тот же Ферстаппен взял и все испортил Норрису уже в самом начале. Пиастри, как он сам потом признался, допустил маленькую помарку — чуть раньше положенного принялся тормозить. В иной ситуации этого никто бы и не заметил. Но Ферстаппену и этого микрошанса хватило, чтобы выскочить вперед.
Причем обгон получился на загляденье, на грани допустимого, но никак не за ней.
Отличный, в общем, обгон.
Впрочем, даже когда Пиастри оказался на второй позиции, его болельщики имели мало поводов для впадания в уныние. Все-таки, как показали предыдущие гонки, суперсила McLaren это не какой-то отдельно взятый быстрый круг, а стабильность по ходу дистанции. Просто потому, что британская машина лучше других работает с резиной. Так что, казалось, что кругов через 20, когда покрышки на Red Bull Ферстаппена поизносятся, австралиец его спокойно обойдет. Но ничего подобного! Ферстаппен, как в годы своего доминирования, принялся уезжать от преследователей и вскоре оторвался на десять секунд. Это было как-то даже скучно. От него даже ни разу не прозвучало традиционной жалобы на то, что машина ведет себя как-то не так.Теперь уже можно, наверное, порассуждать о том, что это не Ферстаппен такой быстрый, а просто в McLaren приняли неверные тактические решения, когда, например, позвали Пиастри на пит-стоп гораздо раньше голландца, опрометчиво сделав ставку на то, что он тоже не станет задерживаться на трассе.
Или о том, что Ферстаппену просто повезло, когда Эстебан Окон из-за технических проблем остановил свой Hass на выходе из седьмого поворота, чем спровоцировал режим виртуального автомобиля безопасности. Ведь это дало голландцу почти «дармовую» смену резины: вместо примерно 30 секунд, которые в этой гонке «стоит» остановка, он потерял на пит-стоп не больше 20. Поэтому неудивительно, что его отрыв от Пиастри после этого удвоился. После такого, насколько бы лучше ни были McLaren, а они все же не настолько быстрее, чтобы привозить Ферстаппену по секунде на круге, исход гонки был предрешен.
Но ведь правда и то, что и у Пиастри, и у Норриса все-таки был второй шанс побороться с голландцем. За пару десятков кругов до финиша дебютант Mercedes Кими Антонелли вынужден был остановить машину почти там же, где это ранее сделал Окон.
Реакция стюардов была удивительной: они ровно в такой же ситуации, как и с Оконом, выпустили на трассу реальную машину безопасности.
Кому-то наверняка даже могло показаться, что им позвонили владельцы серии из Liberty Media и прокричали в трубку: «Нам срочно нужно шоу! Делайте, что хотите, но обеспечьте!»
Стюардам, конечно, никто не звонил, но решение действительно выглядело странным. Ведь под реальной машиной безопасности, в отличие от виртуальной, все отрывы гонщиков испаряются. Просто потому, что пелотон снова собирается в змею. Но и тут Ферстаппену немножко, наверное, повезло.
Местные работяги так долго, с неподражаемой итальянской обстоятельностью, убирали этот несчастный Mercedes, что, когда гонка возобновилась, у Пиастри и Норриса оставалось не так уж много времени, чтобы разобраться с Ферстаппеном.
А он к тому же и в этот раз принялся отрываться. В итоге гонщики McLaren боролись друг с другом (победил Норрис, оттеснивший Пиастри на третье место), а Ферстаппен уверено приехал к своей второй в сезоне победе. Ее в Red Bull, вероятно, отпразднуют с особым наслаждением. Ведь для команды воскресный этап был юбилейным, четырехсотым.
Несмотря на осечку в Имоле, Пиастри остался лидером чемпионата. На его счету 146 очков. У Норриса — 133, у Ферстаппена — 124. И пока в этом чемпионате еще решительно ничего не ясно.
Гран-при Эмилии-Романьи — седьмой этап чемпионата мира
1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:31.33.199. 2 (4). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 6,109. 3 (1). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 12,956. 4 (12). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 14,356. 5 (7). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 17,945. 6 (11). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 20,774. 7 (3). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 22,034. 8 (6). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 22,898. 9 (9). Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 23,586. 10 (20). Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 26,446.
В скобках место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Пиастри — 146 очков. 2. Норрис — 133. 3. Ферстаппен — 124. 4. Расселл — 99. 5. Леклер — 61. 6. Хэмилтон — 53. 7. Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 48. 8. Албон — 40. 9. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 14. 10. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 14.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 279 очков. 2. Mercedes — 147. 3. Red Bull — 131. 4. Ferrari — 114. 5. Williams — 51. 6. Haas — 20. 7. Aston Martin — 14. 8. Racing Bulls — 10. 9. Alpine — 7. 10. Sauber — 6.