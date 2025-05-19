Франшизы продуктовых магазинов стали лидером роста на фоне стагнации рынка

Несмотря на стагнацию франчайзинга, спрос на франшизы в продуктовой рознице в январе—марте увеличился в 2,4 раза год к году, подсчитали в «Авито Бизнес 360». На их долю пришлось 26% всех запросов, тогда как в целом рынок франчайзинга увеличился лишь на 1%.

По данным Businessmens.ru, интерес к франшизам магазинов одежды и электроники упал на 35,3% и 31,3% соответственно, а продуктовые сети, напротив, набирают популярность. В топ-3 рейтинга франшиз вошла «Пятерочка» (X5 Group), а ее сеть «Около» за год увеличила число точек на 62% — до 2 тыс.

Эксперты связывают тренд с замедлением органического роста крупных ритейлеров. По оценкам Infoline, в России работает 14,2 тыс. франчайзинговых магазинов (+3,6% за год). Однако высокие стартовые вложения (например, 20 млн руб. для «Пятерочки») и увеличение сроков окупаемости до 18–24 месяцев могут сдерживать развитие сегмента.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Предприниматели раскачивают полки».