Движение в тоннеле дамбы на КАД в Петербурге ограничат до 23 мая

Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотоннеле петербургской дамбы (внутреннее кольцо КАД) с 19 мая вводятся ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС) Петербурга от наводнений.

Движение по правой полосе в транспортном отсеке Невской стороны ограничат до 23 мая включительно. Для свободного перемещения подъемной техники возможно полное перекрытие въезда в тоннель (не более 10 минут).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково из-за ремонта ввели дорожные ограничения на подъезде к терминалу.

Дарья Астанина