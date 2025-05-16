В Пулково из-за ремонта ввели дорожные ограничения на подъезде к терминалу

С 16 по 24 мая в петербургском аэропорту Пулково ограничили въезд транспорта на уровень первого этажа непосредственно к терминалу. Ограничения введены в связи с заменой дорожного покрытия и действуют только на первой линии первого этажа, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В пятницу, 16 мая, ремонтные работы проводятся с частичным ограничением движения. В свою очередь, с 17 по 24 мая (предварительно) движение будет полностью закрыто, предупредили в пресс-службе Пулково.

При этом для транспортных средств (личных авто и такси) будут доступны вторая линия на уровне первого этажа и вторая линия на уровне третьего этажа. На территории аэропорта установлены дорожные знаки, информирующие об изменениях дорожного движения, отметили в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 18 мая пассажиры Пулково могут столкнуться с отсутствием бортового питания и задержками рейсов. В связи с новыми требованиями в правилах досмотра грузов и питания на территории воздушной гавани запрещается досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности.

Андрей Цедрик