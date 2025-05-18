Без дела, но с проверкой

Как стало известно “Ъ”, защита экс-совладельца Петровского пассажа Тахира Матиева оспаривает уже пятое за восемь лет закрытие его дела. Бизнесмен обвинялся в хищении долей камнеобрабатывающего ООО «Мармарило» (ныне банкрот), однако в итоге следствие пришло к выводу, что не было самого события преступления. Предпринимателя это решение не устроило, так как из дела были выделены и остались в отдельном производстве материалы проверки, инициированной предпринимательницей Надеждой Черновой, с которой господин Матиев ведет арбитражные тяжбы вокруг банкротства ООО. Бизнесмен требует прекратить и эту проверку, так как считает, что она понадобилась для того, чтобы его оппонентка имела доступ к материалам дела и могла пользоваться этим в арбитраже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Уголовное преследование Тахира Матиева и его бывшего главбуха Марины Шаровой, начатое, как рассказывал “Ъ”, в 2017 году ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество), прекращалось неоднократно. Бизнесмену инкриминировали незаконный захват долей ООО «Мармарило» у основателя фирмы Вахтанга Шонии (отбывает срок за обман кредиторов). Однако следствие неизменно приходило к выводу, что имел место фактический возврат крупного долга, взятого господином Шонией у господина Матиева. «Когда дело прекращалось в первый раз, еще в 2017 году, в решении апелляционной судебной инстанции было четко указано на гражданско-правовой характер взаимоотношений между Вахтангом Шонией и Тахиром Матиевым и отсутствие самого события преступления,— сказал “Ъ” адвокат бизнесмена Игорь Чернецкий.— Это означало необходимость прекращения уголовного дела в полном объеме и недопущение дальнейшего уголовного преследования доверителя».

Дело в отношении фигурантов было прекращено с формулировкой об их «непричастности к преступлению».

Однако фактически на этом расследование не закончилось. Оказалось, что из дела о мошенничестве в отдельное производство следователь Сергей Кучеренко выделил материалы доследственной проверки по заявлению предпринимательницы Надежды Черновой, обвинившей господина Матиева в незаконных действиях в ходе конкурсного производства при банкротстве «Мармарило».

Господина Матиева и его родственников продолжали вызывать на допросы, у них изымалась различная документация.

«При этом господин Кучеренко в нарушение запрета на предание гласности данных предварительного расследования, а также разглашение данных частной жизни участников уголовного процесса третьим лицам передал копии материалов уголовного дела Черновой, являющейся оппонентом подзащитного в арбитражных спорах в конкурсном производстве "Мармарило",— сказал адвокат Чернецкий.— Сам факт подачи заявления Черновой и проведение доследственной проверки являются незаконным способом переоценки доказательств. Все действия представителей ООО "Кэплайн" и ее самой направлены на предъявление незаконных требований Матиеву и иным лицам о передаче денежных средств, которыми в свое время завладел Шония. Полученные Черновой от следствия копии документов используются ею для подачи как в арбитраж, так и в различные госорганы».

Отметим, что до сих пор продолжается разбирательство вокруг конкурсного производства ООО «Мармарило» (“Ъ” об этом сообщал). Одним из кредиторов в нем указана компания «Кэплайн», подконтрольная Надежде Черновой. Суд признал, что в 2015 году от имени подконтрольных госпоже Черновой компаний «Профмастер» и «Технология» бизнесмену был выдан заем, который тот не вернул. Основанием для включения «Кэплайна» в реестр кредиторов стало решение Мещанского суда, подтвердившего, что эта фирма заключила с компаниями «Профмастер» и «Технология» договоры переуступки права требования долга с Шонии.

Остальные кредиторы «Мармарило» и Шонии настаивают, что в Мещанский суд были представлены подложные договоры об уступке прав требований.

Это, утверждают оппоненты предпринимательницы, подтверждается протоколами опросов руководителей «Профмастера» и «Технологии», заявивших, что договоров об уступке прав требования они не подписывали, и выводами экспертов АНО «Центр судебной экспертизы "Норма"» и АНО «Лаборатория права» (копии есть у “Ъ”) о том, что подписи под договорами не принадлежат руководителям данных компаний. Сама госпожа Чернова называла в беседе с “Ъ” предпринятые ее оппонентами действия незаконными.

Защита господина Матиева и госпожи Шаровой обжаловала решение следствия о закрытии дела. Постановление следователя было признано незаконным и отменено. После этого несколько раз дело вновь закрывалось, но формулировка оставалась неизменной. «При принятии очередного решения правоохранителями неизменно игнорировались требования судебных актов и результатов прокурорского реагирования»,— отметила другой адвокат бизнесменов Анна Заречная.

Последний раз, как рассказывал “Ъ”, это произошло осенью прошлого года. После этого адвокаты вновь направили жалобу в прокуратуру, но она была спущена самому следователю, который признал свои действия законными. Защита подала жалобу в Тверской суд столицы. Туда же вскоре направили аналогичное ходатайство и представители надзорного ведомства.

В суде неожиданно для бизнесменов и их адвокатов Игоря Чернецкого и Анны Заречной выяснилось, что буквально через два дня после первого постановления о закрытии дела следователь подписал и второе, но уже с формулировкой «за отсутствием события преступления».

Однако, как выяснилось, материалов проверки, выделенных в отдельное производство, это вновь не коснулось. По словам адвокатов, теперь они намерены добиваться отмены нынешнего и подписания нового постановления — об одновременном прекращении и основного дела о мошенничестве, и выделенной в отдельное производство проверки с формулировкой «в связи с отсутствием состава (события) преступления».

Защита предпринимателей сообщила “Ъ”, что поскольку Тахир Матиев и Марина Шарова в течение почти восьми лет незаконно подвергались уголовному преследованию, а материалы уголовного дела незаконно разглашались третьим лицам и использовались как способ давления на арбитражный суд, то в УСБ ГУ МВД по Московской области и в следственные органы направлены заявления о проверке Сергея Кучеренко, который вел дело в отношении бизнесмена, на злоупотребление должностными полномочиями.

Алексей Соковнин