Суд Северной Осетии арестовал фигуранта дела о стрельбе с жертвами

Ардонский районный суд Северной Осетии заключил под стражу подозреваемого в стрельбе на автомойке до 15 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток. Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.

14 мая на территории автомойки в городе Ардон мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в трех местных жителей, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался.

О задержании мужчины 16 мая сообщило управление СКР по Северной Осетии в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подозреваемый является жителем Ардонского района. Подробности о причинах происшествия пока не разглашаются.

Тат Гаспарян