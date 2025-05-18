Глава Минюста Афганистана Абдул Хаким Шареи примет участие в ПМЮФ-2025

Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи примет участие в XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Господин Шареи вылетел в Россию в субботу, 17 мая, сообщило РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава министерства выступит с докладом о природе законов, необходимости реформ в международном праве, обеспечении справедливости, а также о роли Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) в международных отношениях.

В 2025 году ПМЮФ будет проходить в Петербурге с 19 по 21 мая. Традиционно форум служит площадкой для обсуждения важнейших вопросов в поле юриспруденции, политики, предпринимательства и других смежных областей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что китайский премиальный бренд TANK получил статус официального автомобиля ПМЭФ и ПМЮФ в 2025 году.

Дарья Астанина