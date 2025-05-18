Задержанного на своем концерте блогера Владоса Мироса отпустили

Силовики, которые сорвали ди-джей сет блогера Владислава Мирова (Владос Мирос) в Санкт-Петербурге, отпустили его из отдела. Задержание завершилось, когда он и его 27-летняя подруга были опрошены сотрудниками полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Владос Мирос

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Блогер Владос Мирос

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Силовики нагрянули в клуб, потому что кто-то позвонил в полицию и сообщил о вечеринке, пишет «Фонтанка». Заявитель из Подмосковья сообщил, что на концерте блогера проходит «экстремистская вечеринка с пропагандой ЛГБТ» («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Указал и на то, что концерте присутствующие якобы употребляют запрещенные вещества.

Наркотиков и пропаганды оперативники не обнаружили. «Прибывшими полицейскими с организатором мероприятия проведена профилактическая беседа. Административные материалы не составлялись, нарушений общественного порядка не выявлено»,— рассказали в полиции.

Telegram-каналы сообщали, что во время задержания Владоса Мироса полицейские выстраивали посетителей клуба вдоль стен, у некоторых из них сфотографировали паспорта. Концерт проходил в клубе Department 57.