В Петербурге задержали блогера Владоса Мироса

В петербургском ночном клубе Department 57 задержали блогера Владоса Мироса (Владислав Миров), сообщают Telegram-каналы «Осторожно, новости», Baza, Shot, а также телеканал РЕН ТВ. Он должен был выступить с диджей-сетом.

Пресс-служба Department 57 написала в Telegram, что диджей-сет от Владоса Мироса отменяется «по техническим причинам». На видео, которые публикуют медиапроекты, видно, что в ночной клуб зашли силовики. На некоторых из них надеты жилеты центра по противодействию экстремизму МВД.

Telegram-каналы также утверждают, что вместе с блогером задержана хореограф Анастасия Лукина. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Владоса Мироса везут на допрос. Правоохранительные органы официально о задержаниях в ночном клубе не сообщали.

Во время задержания Владоса Мироса посетителей клуба «поставили вдоль стен, у некоторых сфотографировали паспорта», пишет Shot. В настоящий момент Department 57 закрыт на вход.