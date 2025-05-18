В Роскачестве рассказали о схемах обмана в салонах сотовой связи

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о распространенных мошеннических схемах в салонах сотовой связи. По их данным, при оформлении новой сим-карты или тарифного плана покупателям могут без ведома оформлять дополнительные сим-карты, чтобы искусственно увеличить показатели продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Руководитель центра Сергей Кузьменко рассказал RT, что такие случаи встречаются часто и связаны с корпоративными планами по наращиванию числа подключений. Консультанты могут называть произошедшее ошибкой либо выгодным предложением, но на деле дополнительная сим-карта оформляется скрытно.

Кроме того, покупателям нередко навязывают дополнительные услуги, например «консультацию по активации сим-карты» или «настройку телефона». Особенно уязвимы в таких ситуациях пожилые люди. Эти услуги обычно не нужны, но значительно увеличивают итоговую сумму покупки.

Также продавцы могут включать в чеки ненужные товары при оформлении кредита или рассрочки. Чеки иногда прячут или сворачивают, и, если покупатель выявляет обман, вернуть деньги бывает сложно. Эксперт посоветовал всегда тщательно проверять чек и задавать консультанту вопросы по непонятным пунктам.

В апреле Госдума приняла закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги. Поправки будут внесены в федеральный закон «О защите прав потребителей». Эта мера направлена на защиту покупателей от подобных мошеннических практик в сфере сотовой связи.