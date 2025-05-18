Глава МИД: Иран добивается справедливой сделки с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран стремится к заключению справедливой и сбалансированной сделки с США по ядерной программе. Соглашение должно быть достигнуто в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и при условии соблюдения прав Ирана, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Иран привержен дипломатии и ожидает, что жесткие односторонние санкции, направленные непосредственно против нашего народа, будут отменены»,— приводит агентство IRNA слова господина Арагчи. По его мнению, такое соглашение будет служить интересам обеих сторон и способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе.

По словам главы МИДа, дата пятого раунда переговоров Ирана с США будет объявлена в ближайшее время. Аббас Арагчи добавил, что Иран готов начать новую главу в дипломатических отношениях с Европой, если увидит стремление со стороны европейских стран. По словам министра, возможности для сотрудничества сторон были ограничены в последнее время.

11 мая в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана. МИД Ирана назвал консультации «сложными, но полезными для понимания друг друга».

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».

Елизавета Шмакова