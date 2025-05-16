ЕС увеличил закупки российского СПГ

За прошедший квартал Евросоюз импортировал российский сжиженный природный газ (СПГ) на €2,7 млрд, следует из подсчетов ТАСС по данным Евростата. Этот показатель оказался примерно на 42% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Трубопроводный газ ЕС импортировал на €340 млн, что стало абсолютным минимумом с октября 1999 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доля российского СПГ в общем импорте СПГ странами ЕС в марте составила 15%. Главные импортеры: Франция (€465 млн), Испания (€141 млн) и Нидерланды (€131 млн). Сумма импорта во Франции достигла максимума с конца 2022 года. Главным экспортером СПГ в Европе остаются США с долей в 47%.

Закупка странами Евросоюза трубопроводного газа из России обошлась суммарно в €1,8 млрд. На данный момент последним активным трубопроводом в европейском направлении остается «Турецкий поток». В первом квартале 2024 года Евросоюз заплатил за российский трубопроводный газ €1,6 млрд, за СПГ — €1,9 млрд. До 2022 года доля российского газа в закупках Евросоюза составляла 40%, к 2023 году она снизилась примерно до 15%, но в 2024 году возобновила рост и дошла почти до 19%.