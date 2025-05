Эспрессо-метод

13 мая в швейцарском Базеле пройдет первый полуфинал 69-го конкурса песни «Евровидение». В конкурсе примут участие 38 стран. России среди них снова нет. В первый вечер на сцену выйдут представители Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Украины, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра. Турнирную таблицу «Евровидения» изучил Игорь Гаврилов.

Фото: Harold Cunningham / Getty Images Участие в «Евровидении» израильтянки Юваль Рафаэль (справа на подиуме) вызвало в Базеле массовые протесты еще до начала конкурса

В 2025 году голосование за полуфиналистов «Евровидения» будет более прозрачным. Голоса зрителей, наблюдающих за конкурсом вне Европы, теперь публикуются официально: они будут учитываться как «39-я страна». В некоторых странах в режиме эксперимента будет предоставлена возможность отслеживать влияние каждого отдельного голоса на итоговый расклад. При этом Европейский вещательный союз усилил алгоритмы защиты от накрутки голосов. Ими в 2024 году грешили голосующие из «остального мира».

В нынешнем песенном соревновании заявлено рекордное количество песен, исполненных на родных языках участников, что подчеркивает усиливающееся год от года культурное разнообразие конкурса.

Впрочем, не все так дружелюбно, как хотелось бы. Еще в прошлом году конкурс был вынужден предоставить дополнительную охрану участнице из Израиля Эден Голан. В этом году Израиль представляет Юваль Рафаэль, 24-летняя исполнительница из Раананы, которая пережила атаку «Хамаса» 7 октября 2023 года. Она была одним из гостей фестиваля Supernova, чудом осталась жива и не попала в плен, спрятавшись в бомбоубежище в кибуце Беэри. Террористы забросали убежище гранатами, певица получила осколочные ранения и спаслась только потому, что основной удар приняли на себя ее товарищи, под телами которых она смогла спрятаться. В Базеле Юваль Рафаэль исполнит песню «New Day Will Rise» («Новый день настанет») — патетичную балладу с мощным финалом, которую написала композитор (и исполнитель) из Израиля Керен Пелес.

Против участия Юваль Рафаэль в «Евровидении» выступили с открытым письмом более 70 экс-участников конкурса. В письме говорится о «соучастии» певицы и израильского вещателя KAN в военных действиях в Газе. Внутри Израиля много говорят о предвзятости выбора песни для Юваль Рафаэль: у нее с Керен Пелес общий менеджер, а шоу The Next Star for Eurovision, в котором выбирается представитель Израиля на конкурсе, связано с Керен Пелес деловыми узами.

В день официального открытия конкурса, 11 мая, на церемонии в Базеле Юваль Рафаэль освистали, а один из протестующих, державший палестинский флаг и закутанный в куфию, сделал жест, имитирующий перерезание горла, и плюнул в сторону израильской процессии. Телерадиокорпорация KAN подала официальную жалобу в швейцарскую полицию и Европейский вещательный союз по поводу этих инцидентов. Несмотря на протесты, по состоянию на 12 мая в рейтинге фаворитов букмекеров Юваль Рафаэль занимала солидное четвертое место, уступая только представителям Швеции, Австрии и Франции.

Юваль Рафаэль выступит во втором полуфинале 15 мая. А в полуфинале 13 мая особое внимание российской аудитории можно гарантировать песне «Espresso Macchiato» в исполнении эстонца Томми Кэша. Эстонского рэпера многое связывает с отечественной сценой. Он часто работал с группой Little Big и ее постановочной командой, вместе с ведущими российскими артистами и инфлюенсерами принимал участие в рекламной кампании Adidas 2020 года, а его девушка — российская модель Полина Грибанова.

То есть если у кого-то из читателей “Ъ” есть вопрос, кто в первом полуфинале «наши», то на сей раз это, очевидно, Эстония.

Не так однозначно тема «своих» выглядит в случае итальянцев. В феврале итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала исключить песню «Espresso Macchiato» из предстоящего «Евровидения», так как она культивирует стереотипы об Италии, такие как любовь к кофе и спагетти, а также мафия и показная роскошь. «Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни»,— заявил Джанмарко Чентинайо из правой партии «Лига». Томми Кэш заявил в ответ, что кофе объединяет людей и что, как он надеется, песня сделает то же самое.

Огромное количество итальянцев поддержали Томми Кэша в соцсетях, сумев прочитать иронию, заложенную в тексте, а некоторые даже писали, что хотели бы сделать себе татуировку со словами «No stresso, no stresso, don’t need to be depresso». «Espresso Macchiato» стала первым иностранным конкурсным треком «Евровидения-2025», попавшим в топ-100 Италии. Противники песни обеспечили ей вирусную популярность, а фронтмен группы Maneskin Дамиано Давид даже спел «Espresso Macchiato» в TikTok-челлендже «Find The Lyric» с комментарием: «Отличная песня!» Один этот факт дает «Espresso Macchiato» огромное преимущество. Maneskin когда-то выиграли «Евровидение», а Дамиано Давид готовит к выпуску долгожданный сольный альбом, и его действия невозможно рассматривать вне контекста рекламы пластинки.

Саму Италию на «Евровидении-2025» представляет Лучио Корси с песней «Volevo Essere un Duro». Вопреки традиции, он не является победителем фестиваля в Сан-Ремо. Там в нынешнем году выиграл рэпер Олли с песней «Balorda Nostalgia». Однако вскоре после фестиваля Олли отказался от участия в «Евровидении», сделав выбор в пользу собственного турне: билеты были полностью распроданы. Телекомпания RAI предложила занять его место глэм-рокеру Лучио Корси, который в Сан-Ремо финишировал вторым. Как представитель страны—учредительницы «Евровидения», Корси выступит в Базеле сразу в финале — в субботу, 17 мая.