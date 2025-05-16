В поисках вчерашнего дня

17 мая в Базеле пройдет финал «Евровидения-2025». По окончании второго полуфинала Игорю Гаврилову стало ясно, что нынешний конкурс если и останется в памяти, то не благодаря музыке, а в силу его феноменального следования сложившимся за годы клише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на вирусный успех песни Томми Кэша (в центре), ее финальный взлет остается под вопросом

Фото: Sebastien Bozon / AFP / East News Несмотря на вирусный успех песни Томми Кэша (в центре), ее финальный взлет остается под вопросом

Фото: Sebastien Bozon / AFP / East News

На следующее утро после второго полуфинала «Евровидения-2025» в таблицах прогнозов букмекеров с большим отрывом лидировала шведская группа KAJ с песней «Bara Bada Bastu». Все обаяние номера состоит в том, что дело происходит в бане. Швеция наверняка пролетит мимо победы: дело в том, что в полуфиналах голосовали только телезрители, которые любят, когда им дают веселое легкомысленное зрелище.

А на этапе голосования за финалистов подключатся национальные жюри, то есть профессионалы. Они склонны оценивать вокальные данные участников, аранжировки песен и прочие серьезные материи. И вот здесь как раз придется ко двору главный соперник KAJ — австриец Джей Джей (Йоханнес Питч).

На «Евровидении» любят, когда мужчины берут «женские» ноты.

Музыковеды пишут, что в конкурсной песне «Wasted Love» Джей Джей, контратенор с оперной выучкой, добирается до высокой сопрановой ноты — до-диез третьей октавы. К тому же в «Wasted Love» наряду с оперной основной частью присутствует еще и техно-кода, то есть песню не назовешь однообразной и построенной на одном приеме.

Это вообще распространенное явление среди песен-претенденток. Авторы песен вроде бы и понимают, что пишут низкосортный однодневный поп, но и совсем позориться не хотят. Например, в основе песни «Survivor» армянского исполнителя по имени Парг — маршеобразный поп-рок в русле группы Imagine Dragons, однако, едва разогнавшись, Парг неожиданно сбрасывает обороты и врубает неизбывную армянскую тоску под дудук. Прием работает, Парг проходит в финал.

Женские поп-баллады из Черногории и Грузии хотелось классифицировать как «советскую эстраду», кажется, что-то такое исполнялось на конкурсе «Интервидение» в его вторую итерацию, в 1970-е. Эти песни в финал не прошли, даже несмотря на танцы мужчин в черкесках в номере Мариам Шенгелии. Но громкая песня о неразделенной любви и женской доле остается одним из постоянных трендов на «Евровидении». Поэтому и гречанка Клавдия, и израильтянка Юваль Рафаэль в финал предсказуемо попали.

Юваль Рафаэль, несмотря на негативный фон вокруг ее выступления, держится уверенно: в ее жизни уже были гораздо более страшные вещи, чем свист на трибунах (см. “Ъ” от 12 мая). В списках букмекеров она на пятом месте, но от лидеров отстает существенно. Фактически ее судьба на этом конкурсе находится в руках национальных жюри.

Россия исключена из Европейского вещательного союза и с 2022 года в «Евровидении» не участвует, но среди конкурсантов есть артисты, выросшие в русскоязычных регионах и говорящие по-русски.

Несмотря на вирусную популярность песни «Espresso Macchiato», шансы эстонца Томми Кэша на победу в финале «Евровидения» оцениваются букмекерами в 3%, что соответствует 7–8-му месту в общем рейтинге. Песню написал финн Йоханнес Науккаринен, который в конкурсе 2023 года отличился с не менее меметичным номером «Cha Cha Cha» в исполнении рэпера Кяарийи. А в клипе и концертном номере «Espresso Macchiato» отчетливо видна рука российской группы Little Big, с которой Томми Кэш сотрудничает много лет. Во время пресс-мероприятий в преддверии «Евровидения-2025» эстонец спокойно отвечал на вопросы на русском языке.

Не избегали вопросов, заданных по-русски, и девушки из латышской группы Tautumeitas. К слову, их песня «Bur Man Laimi» — наиболее самобытная на конкурсе, ее прогрессив-фолковая конструкция противоречит всем формулам, принятым у сочинителей «европесен».

Россия как будто незримо присутствует на конкурсе, но скорее в комическом контексте. Например, песня «Laika Party», с которой представляла Ирландию норвежка Эмми, посвящена первой советской собаке в космосе. По версии Эмми, Лайка не умерла в полете, а устроила вечеринку среди звезд. Альтернативная версия судьбы Лайки положена на стереотипный электропоп 1990-х в духе Eiffel 65.

Все последние годы «Евровидение» вроде бы шло в сторону музыкального разнообразия и новаторства, но нынешний, 69-й конкурс словно собрал в одной программе все клише, в которые его долгие годы тычут носом меломаны. А от клише недалеко и до прямых заимствований.

Упомянутый Парг не только взял звук у Imagine Dragons, но и повторил номер аргентинской цирковой труппы Fuerza Bruta с человеком на большой беговой дорожке. Этот номер в 2009 году был использован в церемонии открытия московского «Евровидения», где центральной фигурой был тогда Дима Билан.

А Филипп Киркоров, наоборот, успел использовать в собственных весенних шоу сценографию финской участницы «Евровидения-2025» Эрики Викман. Певица еще зимой представила публике конкурсный номер, во время которого она балансирует на стойке огромного подвешенного на лонжах микрофона. Кстати, она в курсе киркоровского заимствования и не в обиде на коллегу: «Да, я видела, он сделал отличную копию!»

«Евровидение» когда-то занимало особое место в карьере Киркорова-певца и Киркорова-продюсера. Теперь он на конкурс не ездит, но над состязанием словно висит его тень: расшитые золотом костюмы, усыпанные блестками танцоры балета, дым коромыслом и до тошноты старомодный саунд, над которым работают «лучшие продюсеры»,— все это как будто зашито в ДНК «Евровидения». И недаром Филипп Киркоров на днях появился в эфире суперрейтингового «The Tonight Show» Джимми Фэллона. Упаси бог, не с песней, конечно. А как шаблонный «болгарско-русский» певец, чью фамилию не выговорить, но чей образ так смешно косплеить.

Игорю Гаврилову