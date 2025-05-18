Суд оценил ущерб по делу о строительстве курских фортификаций в 4,1 млрд рублей

Сумма ущерба по делу о строительстве фортификации в Курской области была увеличена судом до 4,1 млрд руб. Генпрокуратура ранее требовала вернуть в бюджет 3,2 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов в зале суда (апрель 2025)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов в зале суда (апрель 2025)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Средства, как считает Генпрокуратура были выведены. Они не были направлены на строительство оборонительных сооружений и изначально не предусматривались для этого, а были присвоены. Суд согласился, и эти средства должны быть изъяты у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, компаний-подрядчиков и их бенефициаров»,— сказал глава региона.

Всего, по данным господина Хинштейна, на строительство оборонительных сооружений в регионе планировалось выделить 19 млрд руб. На эти средства должны были построить так называемые «зубы дракона», оборонительные рубежи и фортификационные системы.

Бывшего главу региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали 16 апреля. Показания на экс-губернатора дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом с декабря 2024 года по обвинению в растрате. В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

На этой неделе суд продлил арест Владимира Лукина на три месяца. Ранее в Москве продлили арест его бывшему заместителю Игорю Грабину.

Егор Якимов