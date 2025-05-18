Гражданка Казахстана погибла при падении билборда в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета. В результате погибла женщина. Она была гражданкой Казахстана, сообщил «РИА Новости» официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров. Две ее соотечественницы получили легкие травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

Господин Смадияров уточнил, что с родными погибшей уже установили связь, по всем вопросам им помогает консул. Двум пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

По словам дипломата, сейчас на месте падения билборда проводятся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль. Министр гражданской авиации Египта отправил комиссию на место происшествия.