«Зенит» удержал расстояние

Интрига, связанная с исходом борьбы за золото чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом», уцелела до последнего его тура. В туре предпоследнем зенитовцы удержались на расстоянии в одно очко от краснодарцев, одолев на выезде — 1:0 — «Ростов», который, кажется, уже готовясь к Суперфиналу Кубка страны, выставил на эту игру почти резервный вариант состава, но все равно в концовке едва не вырвал ничью. Судьба чемпионского титула таким образом решится в субботу в играх «Зенита» с «Ахматом» и «Краснодара» с «Динамо».

Многие из тех, кто неравнодушен к «Краснодару», наверное, тихо, но крепко ругнулись про себя перед ростовским матчем, когда посмотрели на то, какие футболисты в нем сыграют.

Возникла ведь вероятность того, что после субботней тяжелой победы над «Оренбургом» краснодарцы возьмут титул уже на следующий день. Надо, чтобы «Зенит» уступил «Ростову».

Но как уступить, если у ростовчан второй состав? Все лидеры — на скамейке. А в основе — 20-летние Имран Азнауров с Антоном Шамониным, 19-летние Алексей Колтаков с Германом Игнатовым. 17-летнего Максима Радченко тренер Джонатан Альба бросил на левый фланг обороны — под Луиса Энрике с Густаву Мантуаном.

Но все понятно. В четверг «Ростов» прорвался в Суперфинал Кубка России, сдюжив против «Спартака». В чемпионате ему никуда уже из серединки таблицы не сдвинуться, никаких стимулов. Зато сильнейших неплохо поберечь для главного кубкового матча. Да кто бы, окажись он на месте Альбы, поступил бы иначе?

Но у тех краснодарских поклонников, кто все-таки решил последить за матчем, искорки надежды со временем, наверное, появились. Этот полумолодежный вариант «Ростова» был, конечно, жутко неуклюж, но его старательность неуклюжесть отчасти компенсировала. А еще в нем был вратарь Даниил Одоевский, который не дал «Зениту» забить ранний гол, справившись с двумя подряд смертельными ударами головой — от Нину и Александра Соболева. И стоило видеть лицо голкипера после второго из них. Если бы кому-то хотелось узнать, что такое настоящие ярость и одержимость, то достаточно было взглянуть на него. С таким лицом творят вещи абсолютно невозможные.

В общем, «Ростов» держался — ошибаясь, теряя мяч, зажимаясь на своей половине и все-таки брыкаясь, словно мужественный очкарик, припертый к стенке школьными хулиганами. Не хотел он так просто сдаваться.

Продержались ростовчане целых полчаса, что по меркам этого варианта тянуло на подвиг. До розыгрыша углового и скидки Нину, которая могла показаться неудобной для Александра Соболева, нужно поворачиваться спиной к воротам. Но из этой скидки родился красивейший гол — ударом через себя, эталонными «ножницами», которые, когда будут вспоминать завершающийся сезон, возможно, затмят все многочисленные угробленные Соболевым шансы. Чересчур шикарные «ножницы».

Но на этом «Ростов» не остановился. Выяснилось, что «Зениту» рано расслабляться, потому что ростовский резерв, если его разозлить, способен куснуть очень больно. Зенитовцы уцелели чудом. Голкипер Евгений Латышонок отбил мяч, отправленный в створ с линии вратарской Константином Кучаевым, но дальше были еще удары — один, второй, третий… Петербургские защитники отвели беду, падая под них.

Перед перерывом, правда, чудом уцелел уже «Ростов». Александр Соболев, замыкая прострел, сначала попал в перекладину, а подобрав мяч, угодил в стойку. На самом деле так обстучать каркас ворот ничуть, видимо, не проще, чем метко ударить через себя.

Второй тайм открылся новой кривой ухмылкой удачи, адресованной «Зениту». Зенитовцы вовсю праздновали второй гол Александра Соболева, когда поняли, что его проверяет VAR. И проверка подтвердила: прежде чем отдать передачу Соболеву, Максим Глушенков наступил на ногу Андрею Ланговичу.

А дальше все стало еще интереснее, потому что «Ростов», добавив все же в состав матерых игроков, «Зенит» придавил. Придавил плотно — так, что тому было безумно туго.

Но «Зенит» кое-как приятный счет сберег, пережив пару минут натурального ужаса на излете добавленного времени. Ростовчанин Максим Осипенко поразил ворота, проткнув мяч мимо Лытышонка. Но тут уже VAR встал на сторону зенитовцев, зафиксировав офсайд.

Таким образом, перед финальным туром чемпионата России, матчи которого состоятся в субботу, разрыв в один балл между «Краснодаром» и «Зенитом» сохранился. Это означает, что зенитовцы могут опередить краснодарцев лишь в случае потери очков лидером, который принимает сражающееся за бронзу московское «Динамо». Если «Краснодар» проиграет, то самому «Зениту», опережающему конкурента по результатам очных встреч, приоритетному среди дополнительных показателей, в домашнем матче с располагающимся в «зоне стыковых матчей» «Ахматом» хватит ничьей. Если краснодарцы разойдутся с динамовцами миром, то петербуржцев ничего, кроме победы, не устроит.

До заключительного тура дожила и интрига, связанная с обладателем бронзовой награды. После окончания воскресных матчей на нее претендуют сразу три московских клуба, в том числе два участника этих встреч — «Динамо» и «Спартак». Динамовцы, которые лишь в компенсированное время вырвали победу — 2:1 — у «Акрона», на два очка опережают «Спартак», обыгравший в гостях — 2:0 — «Крылья Советов». Между ними находится ЦСКА. Но у армейцев есть матч в запасе. Свою встречу 29-го тура — против «Локомотива» на чужом поле — они проведут в понедельник.

Алексей Доспехов