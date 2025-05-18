Президент Сербии послал студентов на занятия

Президент Сербии Александр Вучич отверг ключевое требование протестующих уже более полугода студентов о проведении досрочных парламентских выборов. На Народном соборе в Нише он объявил, что «цветная революция в Сербии подошла к концу» и «студенческие требования его больше не интересуют». На организованном в том же городе параллельном антиправительственном митинге сербские студенты в ответ заверили, что от намерения смены власти не откажутся. Это означает, что Сербию ждет новый этап гражданского противостояния. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Народный собор под лозунгом «Не отдадим Сербию» в третьем по величине городе страны Нише, состоявшийся 17 мая вечером по призыву президента Александра Вучича, стал своего рода ответом властей на продолжающиеся уже более полугода массовые протесты. Сербские студенты и оппозиция требуют привлечения к ответственности виновных в трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают президент Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия. В начале мая студенты прямо потребовали немедленного роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, пригрозив в противном случае радикализацией протеста.

Собор в Нише, который власти заранее назвали «самой величественной и самой массовой манифестацией в городе» и прибыть на который лично призывал президент страны, собрал, по данным провластных СМИ, более 100 тыс. участников. По подсчетам же сербских организаций по мониторингу митингов, на нем присутствовала 21 тыс. человек. Причем на тот момент, когда на соборе выступал Александр Вучич.

Президент объявил, что «цветная революция в Сербии подошла к концу», а в попытке разрушить страну обвинил заграницу. «Операция по разрушению Сербии долго готовилась, в нее вложены огромные деньги, миллиарды евро»,— поведал собравшимся сторонникам Александр Вучич. После чего заочно обратился к протестующим студентам: «Ваши требования меня больше не интересуют».

Президент заверил, что отныне студенты и поддерживающие их граждане «не получат ни цента, пока не станут заниматься своим делом», а до тех пор «они могут жаловаться кому угодно, от Страсбурга до Брюсселя, могут и провести заплыв через Атлантику».

А в самом конце выступления президент объявил, что «парламентских выборов в стране не будет, пока решение об этом не примут компетентные структуры, а студенты таковыми не являются».

Таким образом, глава Сербии отверг ключевое требование студентов, выдвинутое ими две недели назад. «Наша цель — добиться назначения выборов до середины мая. Если этого не произойдет, мы радикализуем протест»,— объявили они в начале этого месяца, после чего стали готовить свой список на предстоящие выборы. С учетом того что поддержка студентов и их требований в стране велика, «студенческий список» мог бы рассчитывать на серьезную поддержку избирателей. Недавний опрос организации «Новая сербская политическая мысль» показал, что за него готовы проголосовать 44% сербов.

Ответ сербских студентов на отказ президента от проведения досрочных выборов последовал незамедлительно.

Практически в то же время, что и пропрезидентский форум, в том же Нише, буквально в километре от Народного собора прошел очередной массовый антиправительственный митинг.

На нем лидеры студентов объявили: от досрочных выборов и смены власти они не откажутся.

Это означает, что Сербия, похоже, вступает в новый этап гражданского противостояния.