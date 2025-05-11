Молодежь замахнулась на власть

Сербские студенты, уже более полугода проводящие массовые протесты, потребовали немедленного роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. В случае невыполнения своего требования они грозят радикализацией выступлений. Уже на предстоящей неделе студенты обнародуют свой предвыборный список. С учетом того что, согласно опросам, «студенческий список» готова поддержать почти половина сербов, шансы протестующих на победу и смену власти в стране эксперты считают вполне реальными. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенческая акция протеста в Белграде (март 2025 года)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Студенческая акция протеста в Белграде (март 2025 года)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Требование немедленно провести досрочные парламентские выборы студенты объясняют тем, что «власть не показывает ни малейшей готовности» выполнить их требования. Уже более полугода студенты организуют массовые протесты по всей стране, требуя политической и уголовной ответственности виновных в трагедии 1 ноября в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек.

Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают президент Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия.

Под давлением протестующих в конце января подал в отставку премьер Милош Вучевич, а в середине апреля было утверждено новое правительство во главе с врачом-эндокринологом Джуро Мацутом. Однако это не удовлетворило протестующих, которые теперь прямо потребовали досрочных выборов и смены власти.

«Наша цель — добиться назначения выборов до середины мая. Если этого не произойдет, мы радикализуем протест»,— объявил в субботу один из студенческих лидеров Александр Милошевич. По его словам, уже на предстоящей неделе студенты обнародуют список кандидатов на предстоящие выборы, «в котором самих студентов не будет, а будут те, кому мы доверяем выполнение наших требований». Предполагается, что правительство, которое должно быть сформировано по итогам досрочного голосования, имело бы ограниченный по времени мандат и его задачей было бы создание условий для организации новых демократических выборов.

Выдвижение студентами требования досрочных выборов способно в корне изменить политическую сцену в Сербии. С учетом того что поддержка студентов и их требований в стране достаточно велика, «студенческий список» может рассчитывать на серьезную поддержку избирателей.

По данным белградского исследовательского центра CRTA, студенческие протесты поддерживает 59% граждан Сербии. А недавний опрос организации «Новая сербская политическая мысль» показал: 44% сербов готовы проголосовать на выборах за «студенческий список».

Требование студентов провести досрочные выборы поддержало большинство партий сербской оппозиции. «Это единственный способ выхода из крайне опасной ситуации, в которой оказалось наше общество»,— заявил лидер Социал-демократической партии, бывший президент Сербии Борис Тадич.

Власти Сербии отнеслись к требованию студентов ожидаемо негативно. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, возглавляющий входящую в правящую коалицию Соцпартию, причин для проведения досрочных выборов не видит, поскольку «правительство имеет стабильное большинство в парламенте». «Оппозиция понимает, что не может победить на выборах, вот они и решили, чтобы попытались другие,— заявил он провластному телеканалу Pink.— Это больше ударит по оппозиции, нежели по власти, ибо станет концом их иллюзий».

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на требование сербских студентов, находясь в Москве, где участвовал в праздновании 80-летия Победы. По его словам, студенты и их профессора «украли у Сербии шесть месяцев, разорили страну, уничтожили ее рост», а сейчас «хотят превратить факультеты в парткомы и муниципальные комитеты, что по конституции и сербским законам является преступлением». Впрочем, Александр Вучич заверил, что «выборов студентам долго ждать не придется, но назначить их может только тот, кого они называют "некомпетентным институтом", то есть президент».

Слова президента сербские эксперты расценили как его фактический отказ от проведения досрочных выборов.

«Хотя Вучич и допустил такую возможность, выборы он может назначить и через полгода,— говорит политолог белградского Центра современной политики Александр Ивкович.— Очевидно, что сейчас власти пытаются избежать выборов, и это говорит об их опасениях проиграть. Но через полгода все может быть иначе, и тогда власти надеются переломить ситуацию в свою пользу».

Геннадий Сысоев