Минобороны сообщило о поражении аэродрома и складов боеприпасов ВСУ

ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры аэродрома, а также складам боеприпасов и горючего вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Невар / РИА Новости Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Согласно сводке военного ведомства, силы ПВО России сбили 7 управляемых авиационных бомб JDAM и 75 БПЛА самолетного типа за сутки. Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам хранения беспилотников и радиолокационным станциям украинской армии.

По данным Минобороны, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 139 районах.

Также сегодня военное ведомство отчитывалось о взятии села Богатырь в Донецкой Народной Республике.