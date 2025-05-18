Минобороны сообщило о поражении аэродрома и складов боеприпасов ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры аэродрома, а также складам боеприпасов и горючего вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Согласно сводке военного ведомства, силы ПВО России сбили 7 управляемых авиационных бомб JDAM и 75 БПЛА самолетного типа за сутки. Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам хранения беспилотников и радиолокационным станциям украинской армии.
По данным Минобороны, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 139 районах.
Также сегодня военное ведомство отчитывалось о взятии села Богатырь в Донецкой Народной Республике.