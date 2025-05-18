Дэвид Бекхем подарил бутсы Александру Овечкину

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхем подарил бутсы капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь установления им рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Об этом рассказала жена Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Английский футболист Дэвид Бекхем

Фото: Yves Herman / Reuters Английский футболист Дэвид Бекхем

Фото: Yves Herman / Reuters

«Огромные поздравления с тем, что ты забил 895 голов. Это чуть больше, чем я»,— написал Бекхем на бутсах.

Александр Овечкин — рекордсмен регулярных чемпионатов НХЛ по голам. В апреле он превзошел по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Арнольд Кабанов