Дэвид Бекхем подарил бутсы Александру Овечкину
Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхем подарил бутсы капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь установления им рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Об этом рассказала жена Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Английский футболист Дэвид Бекхем
Фото: Yves Herman / Reuters
«Огромные поздравления с тем, что ты забил 895 голов. Это чуть больше, чем я»,— написал Бекхем на бутсах.
Александр Овечкин — рекордсмен регулярных чемпионатов НХЛ по голам. В апреле он превзошел по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.