В России потушили 38 лесных пожаров за сутки

За прошедшие сутки удалось потушить 38 лесных пожаров в 11 российских регионах. Об этом сообщила «Авиалесоохрана». По состоянию на утро 18 мая проводились работы по тушению 58 природных пожаров в 10 регионах. К ликвидации возгораний привлекали более 3 тыс. человек, 507 единиц техники и 6 воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 966 работников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, Карелии»,— говорится в Telegram-канале «Авиалесоохраны».

Там уточнили, что с начала года более 75% лесных пожаров удалось потушить менее чем за сутки с момента обнаружения. На данный момент для мониторинга лесного массива задействовано 56 воздушных судов. Режим ЧС введен в 3 регионах, особый противопожарный режим — в 47, пожароопасный сезон объявлен в 84 регионах. Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Забайкальском крае.

О лесных пожарах в России — в материале «Ъ» «Горит один за всех».