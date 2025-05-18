«Россия и Украина схватились в титанической битве по убеждению Трампа»

Сообщение Дональда Трампа о его предстоящих телефонных звонках в Москву и Киев вернуло мировые медиа к обсуждению той роли, которую в мирном процессе играет американский президент. По их мнению, Украина и Россия соперничают за внимание американского президента, что само по себе является оценкой его влияния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Трамп планирует созвониться с Путиным после того, как дипломатические танцы показали, что Россия уклоняется от соглашения

Шаг Трампа последовал после того, как Украина, Европа и Россия устроили замысловатое представление в Турции с целью оказать влияние на американского президента. Зеленский устроил шоу, демонстрируя готовность встретиться со своим российским коллегой… Жесткая стратегия Путина рискует разозлить Трампа, который в последнее время… сталкивается с растущим давлением внутри страны по поводу ужесточения санкций против России.

Трамп еще в силах принести мир в Европу

Если… двусторонняя встреча Трампа и Путина состоится, она определит не только исход текущих переговоров, но и все будущее Украины. Президент Трамп должен потребовать, чтобы Путин встретился с Зеленским… Окончание этой войны за столом переговоров, а не на поле битвы,— благородная цель.

Путинский спектакль о мире заставляет Трампа наблюдать, а Киев —- ждать

Параллельно с жестокой войной вдоль фронта в тысячу километров Россия и Украина схватились в титанической… битве по убеждению Дональда Трампа в том, что другая сторона — реальное препятствие для мира… Пока отказ российского лидера вести переговоры на условиях, установленных другими, не встретил серьезного сопротивления… Ярчайшим примером тому стало то, что президент США Дональд Трамп, похоже, оправдал отсутствие российского лидера (на переговорах в Стамбуле.— “Ъ”)… и одновременно поставил под сомнение всю осмысленность российско-украинских переговоров.

Трамп верит, что прогресса в мирных переговорах можно достичь только его встречей с Путиным

Пока украинско-российские переговоры идут медленно. Президент США Дональд Трамп ожидает, что прогресс может начаться только после того, как он и Путин встретятся лицом к лицу.

Подготовил Николай Зубов