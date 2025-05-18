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Коммерсантъ FM
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«Россия и Украина схватились в титанической битве по убеждению Трампа»

Мировые СМИ о роли американского президента в мирном процессе на Украине

Сообщение Дональда Трампа о его предстоящих телефонных звонках в Москву и Киев вернуло мировые медиа к обсуждению той роли, которую в мирном процессе играет американский президент. По их мнению, Украина и Россия соперничают за внимание американского президента, что само по себе является оценкой его влияния.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп планирует созвониться с Путиным после того, как дипломатические танцы показали, что Россия уклоняется от соглашения

Шаг Трампа последовал после того, как Украина, Европа и Россия устроили замысловатое представление в Турции с целью оказать влияние на американского президента. Зеленский устроил шоу, демонстрируя готовность встретиться со своим российским коллегой… Жесткая стратегия Путина рискует разозлить Трампа, который в последнее время… сталкивается с растущим давлением внутри страны по поводу ужесточения санкций против России.

The Telegraph (Лондон, Великобритания)

Трамп еще в силах принести мир в Европу

Если… двусторонняя встреча Трампа и Путина состоится, она определит не только исход текущих переговоров, но и все будущее Украины. Президент Трамп должен потребовать, чтобы Путин встретился с Зеленским… Окончание этой войны за столом переговоров, а не на поле битвы,— благородная цель.

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Главное

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Financial Times (Лондон, Великобритания)

Путинский спектакль о мире заставляет Трампа наблюдать, а Киев —- ждать

Параллельно с жестокой войной вдоль фронта в тысячу километров Россия и Украина схватились в титанической… битве по убеждению Дональда Трампа в том, что другая сторона — реальное препятствие для мира… Пока отказ российского лидера вести переговоры на условиях, установленных другими, не встретил серьезного сопротивления… Ярчайшим примером тому стало то, что президент США Дональд Трамп, похоже, оправдал отсутствие российского лидера (на переговорах в Стамбуле.— “Ъ”)… и одновременно поставил под сомнение всю осмысленность российско-украинских переговоров.

Die Zeit (Гамбург, Германия)

Трамп верит, что прогресса в мирных переговорах можно достичь только его встречей с Путиным

Пока украинско-российские переговоры идут медленно. Президент США Дональд Трамп ожидает, что прогресс может начаться только после того, как он и Путин встретятся лицом к лицу.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Переговоры в Стамбуле

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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