В Петербурге оперативника задержали по делу о покушении на получение взятки

В Петербурге оперуполномоченного подразделения Управления на транспорте МВД России по СЗФО задержали по делу о покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По предварительным данным, оперативник потребовал взятку более чем в 1 млн рублей от свидетеля по делу за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Подробности этого дела не раскрываются.

«Для получения денег сотрудник привлек своего знакомого, который договорился со свидетелем о передаче требуемой суммы. О незаконных действиях должностного лица последний сообщил в правоохранительные органы»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Оперативник и его знакомый были задержаны, им предъявили обвинение в рамках ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ соответственно. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главу 37-го отдела полиции Петербурга задержали по делу о взятке в 1,2 млн рублей.

Дарья Астанина