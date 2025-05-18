Запуск индийской ракеты PSLV-XL завершился неудачей

Ракета-носитель PSLV-XL не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Ракету запустили со стартовой площадки на юго-востоке Индии в 5:59 по местному времени (3:29 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ISRO Фото: ISRO

«Сегодня была предпринята 101-я попытка запуска, производительность PSLV-C61 была нормальной до 2-й ступени. Из-за наблюдения на 3-й ступени миссия не могла быть завершена»,— сказано в посте ISRO в социальной сети X.

EOS-09 — это девятая миссия в серии индийских спутников для наблюдения за Землей. Аппарат оснащен полезной нагрузкой с синтезированной апертурой. Спутник должен начать миссию, рассчитанную примерно на пять лет.

Об индийских инициативах в космосе — в материале «Ъ» «В шаге от пилотируемой космонавтики».