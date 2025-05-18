Путин: Россия с уважением относится к национальным интересам США

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает национальные интересы США. При этом, добавил он, Россия рассчитывает на проявление такого же уважения к ее интересам в ответ.

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«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом»,— отметил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

17 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен созвониться с российским коллегой в понедельник в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Продолжение российско-американских контактов, в том числе по украинскому урегулированию, в тот же день подтвердили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре.