Суд утвердил нового управляющего дорожно-строительным управлением «Краснодар»

Арбитражный суд Краснодарского края утвердил новым конкурсным управляющим ООО «Дорожно-строительное управление “Краснодар”» (ООО «ДСУ “Краснодар”») Никиту Шипилова. Бывшего арбитражного управляющего обществом Дмитрия Тихомирова суд обязал передать всю бухгалтерскую и иную документацию должника, а также печати, штампы, материальные и иные ценности господину Шипилову. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДСУ "Краснодар"» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Собственник предприятия — Юрий Клещенко, являющийся учредителем полутора десятка ныне не существующих или находящихся в стадии ликвидации компаний.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в декабре 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края привлек господина Клещенко к субсидиарной ответственности по долгам учрежденного им СМУ «Краснодар», выступавшего генподрядчиком реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи к ЧМ-2018. Суд признал, что незадолго до начала банкротства СМУ «Краснодар» Юрий Клещенко совершил ряд подозрительных сделок, продав имущество компании стоимостью 235 млн руб.

Группа компаний, подконтрольная Юрию Клещенко, длительное время являлась одним из лидеров регионального строительного рынка, в холдинг входили ООО «СМУ “Краснодар”» (генподрядчик), «Вест-Стройсервис» (проектировщик), ССМУ «Краснодар» (подрядчик) и «Управление механизации № 1». Предприятия господина Клещенко принимали участие в строительстве многих значимых объектов, в том числе в Олимпийском парке Сочи. В 2016 году СМУ «Краснодар» заключило договор генподряда на реконструкцию стадиона «Фишт» в Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года с суммой контракта 3,6 млрд руб. По неофициальной информации, еще до проекта «Фишт» у холдинга Юрия Клещенко возникли финансовые проблемы из-за несвоевременной оплаты работ на олимпийских объектах.

В январе 2019 года Юрий Клещенко был арестован по подозрению в совершении особо крупного мошенничества со средствами покупателей жилья и других преступлений.

Дмитрий Михеенко