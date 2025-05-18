Два человека погибли при столкновении парусного судна с мостом в Нью-Йорке

Парусное судно ВМС Мексики ARM Cuauhtemoc врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. При падении одной из мачт на палубу два человека погибли, пишет New York Post (NYP). Еще 17 человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии. Всего на судне находились 277 человек, многие из которых — кадеты ВМС Мексики.

Поврежденное судно остается на воде, пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, пассажиров в критическом состоянии — в ближайшую больницу. По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, причиной столкновения стала потеря управления. При выходе из Нью-Йорка в сторону Исландии корабль отнесло на проезжую часть Бруклинского моста.

Мост получил незначительные повреждения и после недолгого закрытия вновь доступен для движения. Спасательные службы предупредили водителей о возможных задержках движения и перекрытиях дорог в районе улиц Нью-Док-стрит и Уотер-стрит в Бруклине.