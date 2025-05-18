Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших от торнадо в США увеличилось до 27

Как минимум 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США, передает The New York Times. Из них 25 находились в штатах Миссури и Кентукки, еще двое – в Северной Вирджинии.

В Кентукки еще не менее 10 человек получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Энди Бешир. В штате Висконсин в результате торнадо без света остались сотни тысяч человек, пишет Sky News. В городе Сент-Луис повреждены более 5 тыс. домов.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в ближайшее время шторм и торнадо направятся в сторону штатов Техас, Канзас и Оклахома. Там ожидаются «сильные грозы, очень крупный град и разрушительные порывы ветра».

Фотогалерея

Торнадо в США

Предыдущая фотография
В Миссури в результате торнадо погибли семь человек, десятки были ранены, повреждены более пяти тыс. домов (на фото здесь и далее — кадры из города Сант-Луис)

В Миссури в результате торнадо погибли семь человек, десятки были ранены, повреждены более пяти тыс. домов (на фото здесь и далее — кадры из города Сант-Луис)

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Мощный шторм вырывал с корнями деревья, выбивал окна, сносил стены домов, обрывал линии электропередач, переворачивал машины

Мощный шторм вырывал с корнями деревья, выбивал окна, сносил стены домов, обрывал линии электропередач, переворачивал машины

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Более 540 тыс. домов и предприятий остались без света в десятках штатов, причем Миссури, Кентукки и Мичиган оказались в числе наиболее пострадавших

Более 540 тыс. домов и предприятий остались без света в десятках штатов, причем Миссури, Кентукки и Мичиган оказались в числе наиболее пострадавших

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Мэр Сант-Луиса Сара Спенсер назвала нынешний торнадо одним из худших за всю историю города

Мэр Сант-Луиса Сара Спенсер назвала нынешний торнадо одним из худших за всю историю города

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

По рассказам очевидцев, ветер срывал крыши, по улицам летал мусор, в домах разбивались зеркала и падали предметы интерьера и мебели

По рассказам очевидцев, ветер срывал крыши, по улицам летал мусор, в домах разбивались зеркала и падали предметы интерьера и мебели

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Синоптики ждут нового разгула стихии за выходные в еще большем количестве штатов

Синоптики ждут нового разгула стихии за выходные в еще большем количестве штатов

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

В Кентукки погибли 14 человек, и ожидается, что цифра будет расти по мере поступления новой информации (на фото — поврежденная машина в городе Лондон). Еще два человека погибли в Вирджинии

В Кентукки погибли 14 человек, и ожидается, что цифра будет расти по мере поступления новой информации (на фото — поврежденная машина в городе Лондон). Еще два человека погибли в Вирджинии

Фото: FISCAL COURT / Handout / Reuters

Следующая фотография
1 / 7

В Миссури в результате торнадо погибли семь человек, десятки были ранены, повреждены более пяти тыс. домов (на фото здесь и далее — кадры из города Сант-Луис)

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Мощный шторм вырывал с корнями деревья, выбивал окна, сносил стены домов, обрывал линии электропередач, переворачивал машины

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Более 540 тыс. домов и предприятий остались без света в десятках штатов, причем Миссури, Кентукки и Мичиган оказались в числе наиболее пострадавших

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Мэр Сант-Луиса Сара Спенсер назвала нынешний торнадо одним из худших за всю историю города

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

По рассказам очевидцев, ветер срывал крыши, по улицам летал мусор, в домах разбивались зеркала и падали предметы интерьера и мебели

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Синоптики ждут нового разгула стихии за выходные в еще большем количестве штатов

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

В Кентукки погибли 14 человек, и ожидается, что цифра будет расти по мере поступления новой информации (на фото — поврежденная машина в городе Лондон). Еще два человека погибли в Вирджинии

Фото: FISCAL COURT / Handout / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все