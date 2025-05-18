Число погибших от торнадо в США увеличилось до 27

Как минимум 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США, передает The New York Times. Из них 25 находились в штатах Миссури и Кентукки, еще двое – в Северной Вирджинии.

В Кентукки еще не менее 10 человек получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Энди Бешир. В штате Висконсин в результате торнадо без света остались сотни тысяч человек, пишет Sky News. В городе Сент-Луис повреждены более 5 тыс. домов.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в ближайшее время шторм и торнадо направятся в сторону штатов Техас, Канзас и Оклахома. Там ожидаются «сильные грозы, очень крупный град и разрушительные порывы ветра».