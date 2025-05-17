В Нефтекумском округе главу сельхозуправления уволили в связи с утратой доверия

В администрации Нефтекумского округа Ставрополья уволили начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Здесь уточнили, что чиновника уволили в связи с утратой доверия, по инициативе прокурора края Юрия Немкина уволен в связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как разъяснили в краевой прокуратуре, муниципальный служащий принимал решения о выделении бюджетных средств на проведение агрохимических обследований земель, принадлежащих родственникам чиновника, а также не обеспечивал контроль за целевым расходованием субсидий на сумму более 14 млн руб.

Ранее, по поручению Юрия Немкина нефтекумская прокуратура Нефтекумского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверяющие установили, что глава управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа принимал решения о проведении агрохимических обследований земельных участков, принадлежащих его близким. Указанные работы на сумму более 6 млн руб. проводились за счет бюджетных средств, выделенных на поддержку аграриев. «При этом меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов чиновником не приняты», – подчеркнули в прокуратуре.

Здесь добавили, что родственники чиновника и иные аффилированные ему лица получали субсидии для развития сельхозпроизводства. Чиновник не контролировал целевое расходование этих средств.

«В результате, через крестьянские фермерские хозяйства, управляемые родственниками муниципального служащего, а также иными аффилированными ему лицами, похищены бюджетные денежные средства на сумму более 14,3 млн руб.», – уточнили в ведомстве.

По факту хищения этих денег возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры края.

Владимир Андреев