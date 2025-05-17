«Рубин» проиграл «Химкам» в матче РПЛ со счетом 2:3

Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил клубу «Химки» со счетом 2:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

У «Рубина» оба гола забил Мирлинд Даку, а у «Химок» отличились Антон Заболотный и дважды Александр Руденко. В конце первого тайма Мирлинд Даку не реализовал пенальти, а после перерыва один из его голов был отменен из-за офсайда. На 76-й минуте защитник «Химок» Фаринью был удален за фол, но казанцам не удалось реализовать преимущество.

Следующий матч «Рубин» проведет 24 мая в Казани против «Оренбурга». За тур до конца чемпионата команда Рашида Рахимова занимает седьмое место с 42 очками, а «Химки» с 29 баллами находятся на 11-й позиции.

Влас Северин