В Казани 24 мая запланировано открытие летнего сезона в экстрим-парке «Урам». На территории парка запланированы спортивные соревнования и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний сезон в экстрим-парке «Урам» откроется с 24 мая

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Летний сезон в экстрим-парке «Урам» откроется с 24 мая

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В течение трех месяцев в парке будут проходить мастер-классы и музыкальные джемы от Scratch Dj School. Ежедневно посетители смогут кататься на самокатах, ВМХ, скейтбордах и роликах.

Запланированы различные мероприятия, включая международный фестиваль медиаискусства «НУР» с 23 по 25 мая, забег «Зеленый марафон» 31 мая, детский фестиваль уличных культур «Урам» 1 июня, День скейтбординга 21 июня и Всероссийский день молодежи 28 июня.

Влас Северин