Полиция в очередной раз разогнала сходку дрифтеров у ТРК «Мега Дыбенко»

Ночью 16 мая сотрудники ГАИ в очередной раз сорвали съезд «дрифтеров», которые собрались на парковке ТРК «Мега Дыбенко» в городе Кудрово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Там участвовали более десяти человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличные гонки у торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко» в городе Кудрово

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Уличные гонки у торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко» в городе Кудрово

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полиция проверила «жаждающих скорости» и составила свыше десятка протоколов, в том числе за отсутствие страховки и наличие технических неисправностей у машин.

Пятеро гонщиков продолжили ночь в обществе медицинских работников, к которомым их доставили с целью освидетельствования. Столько же транспортных средств отправили на спецстоянку по подозрению в изменении номерных агрегатов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз любителей нелегальных гонок разгоняли у стадиона «Газпром Арена» в апреле 2025 года. Тогда водители четырех автомобилей были вынуждены временно расстаться с «железными конями».

Андрей Маркелов