IBC Real Estate: инвестиции в российскую недвижимость могут сократиться вдвое

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам 2025 года может составить 600 млрд руб., что вдвое меньше по сравнению с показателями прошлого года. Таким прогнозом поделился член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его словам, рынок нормализуется после рекордных значений двух последних лет.

«Это стабилизация. Если исключить несколько крупных сделок прошлого года, то мы продолжаем расти. Например, в 2024 году была сделка по покупке офисных башен в "Москва-Сити" компанией РЖД на 200 млрд руб. Рынок сейчас очень активен, денежная масса в стране удвоилась за последние несколько лет и этим деньгам требуется определенное применение. Это применение мы видим, в том числе на рынке коммерческой недвижимости»,— рассказал господин Казарян на конференции ИД «Коммерсантъ» на форуме Mallpic Sochi.

По данным IBC Real Estate, объем инвестиций в недвижимость с начала года составил 195 млрд руб. Как отметил эксперт, структура инвестиций по сегментам меняется: в лидеры выходит офисная недвижимость, благодаря нескольким крупным сделкам. Также повышенный интерес наблюдается к торговой и складской недвижимости. Впервые за долгое время жилье заняло лишь четвертое место, поскольку рост сектора тормозит высокая ключевая ставка.

Прошедший 2024 год ознаменовался рекордом инвестиций в российскую недвижимость: впервые рынок преодолел планку в 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.

Подробнее об инвестировании в жилье в России — в материале «Ъ» «Доступная недвижимость».