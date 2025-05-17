Глава СКР отреагировал на факт нападения на Ставрополье собаки на школьницу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения собаки на несовершеннолетнюю в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что поводом для нового поручения Александра Бастрыкина послужили публикации в соцсетях о том, что в Минераловодском городском округе собака напала на школьницу, причинив ей телесные повреждения.

«Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточняется в сообщении СКР.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 6 мая Ставропольский межрайонный следственный отдел СК России завершил расследование по другому факту нападения собак, который привел к гибели девятилетней девочки. Уголовное дело в отношении 67-летней хозяйки животных направлено в суд.

Ефим Мартов